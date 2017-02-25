الأمن العام اللبناني يوقف لبنانيا لإنتمائه إلى تنظيم إرهابي

أوقف الأمن العام اللبناني مواطنا لبنانيا لإنتمائه إلى تنظيم إرهابي.



وقالت المديرية العامة للأمن العام اللبناني في بيان .. إنه “في إطار متابعة نشاطات المجموعات الارهابية ورصد وتعقب عملائها ومكافحة شبكات تجنيد الاشخاص وتهريبهم الى سورية أوقفت المديرية بناء لإشارة النيابة العامة المختصة اللبناني “ب ج” لإنتمائه إلى تنظيم ارهابي”.



وأضاف البيان أن المتهم “اعترف بنتيجة التحقيق معه بما نسب اليه وبأنه غادر الأراضي اللبنانية مع عدد من الشبان إلى تركيا عبر مرفأ طرابلس أواخر العام 2013 ودخلوا الى سورية بصورة غير شرعية للالتحاق بصفوف أحد التنظيمات الإرهابية حيث عاد بعد ثلاثة أشهر إلى لبنان ونشط في مجال تجنيد ونقل الاشخاص الى سورية للقتال في صفوف المجموعات الإرهابية”.



واوقف الجيش اللبناني في التاسع عشر من الشهر الجاري أربعة أشخاص في ضهر العين بمنطقة عكار شمال لبنان للاشتباه بتعاملهم مع مجموعات إرهابية.

وكالات