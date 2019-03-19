الأمن العام اللبناني يوقف عميلاً لـ"إسرائيل" مهمته اختراق بيئة حزب الله

أوقف الأمن العام اللبناني، لبنانياً كندياً، كلفته "إسرائيل" بتجنيد أشخاص لبنانيين لاختراق البيئة الحاضنة لحزب الله.

ووفق بيان الأمن العام فإن "الموقوف عمل على الوصول إلى معلومات عن الطيار الإسرائيلي رون آراد".



وبالتحقيق معه اعترف بما يلي :- خلال العام 2013 تم تجنيده عبر العميل الفار اللبناني (ن.ج) الذي يشغل منصب رئيس شبكة في الوحدة 504 في استخبارات العدو الأمن العام اللبناني



وأوضح البيان أنه تمّ تجنيد الموقوف عبر عميل لبناني فار هو رئيس شبكة في الوحدة 504 في الاستخبارات الإسرائيلية، وفق الأمن العام.



يذكر أن رون آراد هو طيار إسرائيلي هبط في الأراضي اللبنانية بعد خلل بطائرته في 16 تشرين أول/ أكتوبر 1986 ولا يزال مفقوداً حتى الآن. إلا أن الاستخبارات الأمنية الإسرائيلية أبلغت في تشرين الأول/ أكتوبر 2016 الحكومة أن آراد توفيّ في العام 1988.