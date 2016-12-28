موسكو ترفض مشروع قرار باريس ولندن حول الهجمات الكيميائية في سورية
مقتل نائب رئيس بلدية العين ببعلبك في لبنان وإصابة شقيقه بانفجار حافلة ركاب كانا يستقلانها
القضاء الأردني يصدر أحكاما بحق 21 شخصا بعد إدانتهم بالتخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية
مجلس الوزراء: استخدام الموارد المتاحة والآبار الاحتياطية لتعويض النقص الحاصل بمياه الشرب في دمشق ومحيطها
تهويدٌ متصاعد للقدس بين عهدين أميركيين
المعارضة تُهدِّد دمشق بـالعطش
إيران: نجاح المرحلة الثّانية من مناورةٍ عسكريّة
افتتاح 4 مدارس في مساكن هنانو وحلب القديمة وحي الهلك
زاخاروفا: الأدلة على ارتكاب “المجموعات المسلحة” جرائم حرب في حلب ستسلم في أقرب وقت إلى جهات عديدة
إحباط هجوم لإرهابيي “داعش” في محيط الكلية الجوية بريف حلب وآخر على إحدى النقاط العسكرية بريف السويداء
اختطاف صحفية عراقية من منزلها في بغداد
قانون بمنح العسكري المصاب الذي توفي نتيجة تفاقم إصابته بعد انتهاء خدمته وثيقة استشهاد
الجيش يكثف ضغطه على وادي بردى.. المسلحون يرفضون المغادرة
سجناء محررون : الإرهابيون يمارسون كل أشكال الوحشية والهمجية في التعامل مع المختطفين
النجار: 5 أطفال قتلهم مسلحو حلب بإطلاق النار على رؤوسهم

الأمن العام اللبناني يوقف سوريا لانتمائه الى تنظيم إرهابي

أوقف الأمن العام اللبناني سوريا لانتمائه الى تنظيم ارهابي ولمشاركته في عمليات ارهابية استهدفت الجيش اللبناني.

وقالت المديرية العامة للأمن العام اللبناني في بيان إنه “في إطار متابعة نشاطات المجموعات الارهابية والخلايا النائمة التابعة لها وبنتيجة عملية رصد دقيقة تم ايقاف احد الارهابيين وهو يحمل الجنسية السورية” موضحة أنه بنتيجة التحقيق معه اعترف بما نسب إليه وأنه شارك مع آخرين ضمن مجموعات ارهابية مسلحة بمهاجمة مراكز وحواجز الجيش اللبناني في عرسال ما أدى الى مقتل وجرح عسكريين وخطف آخرين .

وبعد انتهاء التحقيق معه أحيل الى القضاء المختص والعمل جار لتوقيف باقي الاشخاص المتورطين.

وكان الجيش اللبناني أوقف امس أحد الإرهابيين الخطرين المنتمين إلى تنظيم “داعش” .

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.