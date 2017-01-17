الأمن العام اللبناني يوقف امرأة سورية لانتمائها إلى تنظيم إرهابي

أوقفت المديرية العامة للأمن العام اللبناني امرأة سورية لانتمائها إلى تنظيم إرهابي.



وذكرت المديرية في بيان لها اليوم.. أن الإرهابية الموقوفة اعترفت نتيجة التحقيق معها بانتمائها وأخريات إلى تنظيم إرهابي وبتواصلها مع إرهابيين موجودين في سورية والتنسيق مع أحد الارهابيين الفارين وزوجته بالإضافة إلى قيامها بجمع مبالغ مالية لشراء مسدس حربي وقنابل يدوية وأحزمة ناسفة.



كما اعترفت أيضا بالتخطيط مع إرهابية أخرى لاغتيال احد عناصر مخابرات الجيش اللبناني بواسطة مسدس حربي.

وأشار البيان إلى انه وبعد انتهاء التحقيق معها أحيلت إلى القضاء المختص والعمل جار لتوقيف باقي الأشخاص المتورطين .



وكان الأمن العام اللبناني أوقف منذ بداية الأسبوع الحالي أربعة إرهابيين في طرابلس والجنوب اعترفوا بالتخطيط للقيام بعمليات إرهابية وبتجنيد أشخاص للانضمام الى التنظيمات الإرهابية في سورية.

وكالات