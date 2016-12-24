الأمن العام اللبناني يوقف إرهابيين اثنين لإنتمائهما إلى مجموعات إرهابية

أوقف الامن العام اللبناني ارهابيين اثنين لإنتمائهما إلى تنظيم ارهابي.



وأعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان لها اليوم “أنه في إطار متابعة نشاطات المجموعات الارهابية والخلايا النائمة التابعة لها وبنتيجة عملية رصد دقيقة تم توقيف إرهابيين “لبناني” و”سوري” اعترفا بنتيجة التحقيق معهما باقدام الاول على مبايعة تنظيم ارهابي والعمل لصالحه في مجال تجنيد الاشخاص عبر الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وحثهم على الذهاب الى سورية للقتال بصفوفه وانه قام بتجنيد الثاني وحاول تسهيل انتقاله الى سورية بهدف الالتحاق والقتال في صفوف التنظيم.



واشار البيان إلى أنه تمت إحالة الإرهابيين الموقوفين بعد انتهاء التحقيق معهما الى القضاء المختص والعمل جارٍ لتوقيف باقي الأشخاص المتورطين.



وكان الأمن العام اللبناني أوقف أمس إرهابيا في طرابلس شمال لبنان واخر في وادي خالد في منطقة عكار اعترفا بانتمائهما الى تنظيم داعش الإرهابي.

وكالات