الأمن العام اللبناني يوقف إرهابيين اثنين خططا لتنفيذ عملية انتحارية

أوقف الأمن العام اللبناني إرهابيين اثنين كانا يخططان لتنفيذ عملية إرهابية انتحارية.



وذكرت المديرية العامة للأمن العام اللبناني في بيان انه “في إطار متابعة نشاطات المجموعات الإرهابية والخلايا النائمة التابعة لها أوقفت المديرية بناء على إشارة النيابة العامة لبنانيا وفلسطينيا لانتمائهما إلى تنظيم إرهابي والتواصل مع قياديين فيه وتسهيل مغادرة أشخاص للالتحاق بصفوفه في سورية” مشيرة إلى أن الإرهابيين اعترفا أنهما كانا يخططان لتنفيذ عملية انتحارية.



وأوقف الجيش اللبناني الليلة الماضية إرهابيا ينتمى لتنظيم “داعش” في عرسال شرق لبنان.

وكالات