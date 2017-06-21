الأمن العام اللبناني يوقف إرهابيا في البقاع

أوقف الأمن العام اللبناني اليوم شخصا في البقاع لانتمائه لأحد التنظيمات الإرهابية.



وقال الأمن العام اللبناني في بيان إن “الإرهابي الموقوف يحمل الجنسية السورية واعترف خلال التحقيق معه بانتمائه لتنظيم “أحرار الشام” الارهابي وانه على تواصل مع أفراد تابعين لذلك التنظيم الإرهابي في إدلب ويستعد للعودة إلى سورية للالتحاق بصفوفه” موضحا أنه دخل الأراضي اللبنانية عام 2015 بطريقة غير شرعية عبر بلدة شبعا الحدودية وأقام في بلدة مجدل عنجر بقضاء زحلة وقد تم توقيفه بجرمي الانتماء إلى تنظيم إرهابي ودخول لبنان خلسة.



وكان الأمن العام اللبناني أوقف أمس شخصا أيضا في البقاع اعترف بانتمائه إلى تنظيم جبهة النصرة الارهابي ثم إلى تنظيم “داعش” الإرهابي وعمل ضمن صفوف الإرهابي اللبناني الفار أسامة منصور وكلف بالقيام بأعمال إرهابية.

وكالات