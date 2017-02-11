الأمن العام اللبناني يوقف إرهابيا شمال لبنان
أوقفت قوى الأمن العام اللبنانى إرهابيا في مدينة طرابلس شمال لبنان.
وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام اليوم..”أن قوة من الأمن العام تمكنت من توقيف اللبناني “حسن . ر” في طرابلس بتهمة الارهاب وارتكاب جرائم قتل وتأليف عصابة مسلحة وحيازة متفجرات وقتل وتزوير وتفجير” مشيرة إلى أنه تم تسليم المطلوب للقضاء المختص بعد التحقيق معه .
وكانت مخابرات الجيش اللبناني ألقت القبض على 14 إرهابيا خلال الشهر الماضي بمناطق القبة والتبانة في طرابلس بتهمة الانتماء إلى مجموعات إرهابية.
وكالات
إرسال تعليق جديد