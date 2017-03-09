سرّ الغزو السعودي- الأميركي لليمن
حول الأمن في لاذقية الصبر والصمود
العفو الدولية: التحالف السعودي يستخدم ذخائر عنقودية محظورة دوليا
الأمن العام اللبناني يقبض على شبكة إرهابية حولت أموالا إلى تنظيم “داعش”
الخارجية الكازاخية: ننتظر تأكيد مواعيد الاجتماع المقبل حول سورية في أستانا
واشنطن تقر بإرسال جنود من المارينز إلى شمال سورية بزعم محاربة الإرهاب
الجيش يؤمّن محطتَي مياه الخفسة
الأمن العام اللبناني يداهم مكاتب وشركات مالية مرتبطة بتمويل التنظيمات الإرهابية
ضبط عصابة تزوّر فيزاً إلى دول أوروبية مقابل مبالغ مالية كبيرة
داعش يجند المزيد من الأطفال والرجال
«تفاهمات» معركة الرقة على نار حامية... وأنقرة تبحث عن «جائزة ترضية»
روسيا أعلنت عن نظام للتهدئة في الغوطة الشرقية والجيش يضيق الخناق على «النصرة» في القابون
هزيمة الإسلاميين السوريين
دمشق... طيران فوق عشّ المجانين
القاهرة تطلب دعماً من الاتحاد الأوروبي «لتفادي هرب اللاجئين»

الأمن العام اللبناني يقبض على شبكة إرهابية حولت أموالا إلى تنظيم “داعش”

أعلن مدير الأمن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم أن العملية الأمنية التي قام بها الأمن العام خلال اليومين الماضيين في لبنان تأتي ضمن إطار مواجهة الإرهاب وتجفيف مصادره مؤكدا أنها أدت إلى إلقاء القبض على عناصر الشبكة الإرهابية وعددهم 10 أشخاص عملوا على تحويل أموال إلى تنظيم “داعش” الإرهابي.

وأوضح ابراهيم في تصريح له اليوم أن هذه العملية هي جزء من “المكافحة العالمية” لآفة الإرهاب وتعد خطوة متقدمة في مسار طويل “بما يعزز الثقة الدولية بإجراءاتنا في مكافحة تمويل الإرهاب”.

وكانت المديرية العامة للأمن العام في لبنان داهمت أمس مكاتب وشركات مالية مرتبطة بتمويل التنظيمات الإرهابية وأوقفت 10 أشخاص بينهم سوريون ولبنانيون اعترفوا بانتمائهم إلى شبكات إرهابية قامت بتحويل مبالغ مالية طائلة تقدر بنحو 20 مليون دولار لتمويل التنظيمات الإرهابية في سورية والعراق وغيرهما من الدول عبر جرود عرسال ومنها إلى القلمون.

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.