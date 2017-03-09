الأمن العام اللبناني يقبض على شبكة إرهابية حولت أموالا إلى تنظيم “داعش”

أعلن مدير الأمن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم أن العملية الأمنية التي قام بها الأمن العام خلال اليومين الماضيين في لبنان تأتي ضمن إطار مواجهة الإرهاب وتجفيف مصادره مؤكدا أنها أدت إلى إلقاء القبض على عناصر الشبكة الإرهابية وعددهم 10 أشخاص عملوا على تحويل أموال إلى تنظيم “داعش” الإرهابي.



وأوضح ابراهيم في تصريح له اليوم أن هذه العملية هي جزء من “المكافحة العالمية” لآفة الإرهاب وتعد خطوة متقدمة في مسار طويل “بما يعزز الثقة الدولية بإجراءاتنا في مكافحة تمويل الإرهاب”.



وكانت المديرية العامة للأمن العام في لبنان داهمت أمس مكاتب وشركات مالية مرتبطة بتمويل التنظيمات الإرهابية وأوقفت 10 أشخاص بينهم سوريون ولبنانيون اعترفوا بانتمائهم إلى شبكات إرهابية قامت بتحويل مبالغ مالية طائلة تقدر بنحو 20 مليون دولار لتمويل التنظيمات الإرهابية في سورية والعراق وغيرهما من الدول عبر جرود عرسال ومنها إلى القلمون.

وكالات