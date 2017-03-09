الأمن العام اللبناني يداهم مكاتب وشركات مالية مرتبطة بتمويل التنظيمات الإرهابية

أعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان أنها داهمت مكاتب وشركات مالية مرتبطة بتمويل التنظيمات الإرهابية مؤكدة توقيف عدد من الأشخاص.



وقالت المديرية في بيان أمس إن “الموقوفين من هذه الشركات اعترفوا بانتمائهم إلى شبكات إرهابية قامت بنقل مبالغ مالية طائلة بهدف تمويل التنظيمات الإرهابية عبر جرود عرسال ومنها إلى القلمون”.



وأكدت المديرية في بيانها أنها “لن تتوانى عن ملاحقة المجموعات الإرهابية والعصابات التخريبية والشبكات التي تتعاطى تمويل الإرهاب بالتنسيق مع بقية الأجهزة الأمنية”.



وأهابت المديرية بالمكاتب والمؤسسات المالية إخطار القضاء المختص والأجهزة المعنية بأي مشتبه بهم في هذا الإطار لمتابعة نشاطهم والعمل على توقيفهم حفاظا على الأمن والاستقرار في البلاد.



وكان الأمن العام اللبناني أوقف شخصين اليوم خلال عملية دهم لأحد مكاتب الصيرفة في بيروت للاشتباه بتورطهما في عمليات لتمويل تنظيم “داعش” الإرهابي.



وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن عملية الدهم هذه تأتي في سياق حملة على شبكة للصيرفة يشتبه بتعاملها ونقلها أموالا لمصلحة تنظيم “داعش” الإرهابي.



وكان الأمن العام اللبناني نفذ أمس مداهمات لمكاتب صيرفة للاشتباه بتورطها في عمليات غسيل أموال لتمويل تنظيمات إرهابية.

وكالات