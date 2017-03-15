الأمن الروسي يعلن إحباط هجوم إرهابي في موسكو الشهر الجاري

أعلنت مصادر أمنية روسية اليوم أن أجهزة الأمن تمكنت من إحباط مخطط لشن هجوم مستوحى من تنظيم “داعش” الإرهابي في العاصمة الروسية موسكو في يوم المرأة العالمي.



ونقلت وكالة سبوتنيك عن المصادر قولها إن “إرهابيا من طاجيكستان ويدعى ايزاتيلو.م اعتقل من قبل أمن مطار موسكو لدى وصوله الشهر الجاري على متن طائرة قادمة من تركيا وكان يشارك في أنشطة الإرهابيين في سورية”.



وأشارت المصادر إلى أن المذكور حاول الانتحار مستخدما مقصا وتدمير هاتفه الجوال بعد أن اعتقل خوفا من ترحيله إلى بلده واعترف خلال التحقيق معه أنه كان يخطط لتفجير نفسه خلال الاحتفالات التي ستقام بمناسبة يوم المرأة العالمي في الثامن من الشهر الجاري في موسكو.



ويحاول المحققون الآن كشف الخلية التي كانت ستزود الإرهابي بالمتفجرات وتم تسليمه إلى الأجهزة الأمنية في طاجيكستان.



وكان أمين مجلس الأمن القومي الروسي نيقولاي باتروشيف حذر أمس من تصاعد أنشطة الاستخبارات الخارجية الهدامة الهادفة لزعزعة استقرار روسيا مشيرا إلى أن السلطات الروسية أحبطت العام الماضي تحضيرات لاعتداءين إرهابيين في جنوب روسيا إضافة إلى أنها سجلت 119 جريمة ذات طابع إرهابي و110 جرائم ذات طابع متطرف.



محكمة عسكرية روسية تصدر أحكاما بالسجن على أربعة أشخاص بعد إدانتهم بمحاولة الانضمام إلى تنظيم “داعش” الإرهابي



وأصدرت المحكمة العسكرية في منطقة شمال القوقاز الروسي أحكاما بالسجن على أربعة شيشانيين بعد إدانتهم بمحاولة الانضمام إلى تنظيم “داعش” الإرهابي وتجنيد إرهابيين لصالحه.



ونقلت وكالة تاس الروسية عن متحدث باسم المحكمة قوله.. إنه “وبحسب قرار المحكمة تم الحكم على شاميل سوليمانوف بالسجن أربعة أعوام وعلى أمام يوسوبوف بالسجن سنتين وعلى الأخوين ايلا ادييف بالسجن سنتين وثلاثة أشهر في سجن الأمن العام”.



وأضاف أنه “تم اعتقال سوليمانوف في مطار مينيرالنيي فودي في الأول من تشرين الأول من عام 2014 اثناء محاولته السفر إلى تركيا حيث كان يحاول الانضمام إلى تنظيم داعش كما انه تواصل بشكل منتظم مع إرهابيين من التنظيم”.



وتابع المتحدث.. إن “سوليمانوف عمد إلى تجنيد أشخاص في نشاطات إرهابية كما أنه جمع أموالا لصالح التنظيم” مشيرا إلى أنه تم اعتقال الأخرين في الرابع من تموز الماضي حيث اعترفوا بكل التهم الموجهة اليهم.



وكانت المحكمة العسكرية فى منطقة شمال القوقاز أصدرت أمس الأول أحكاما بالسجن تصل إلى 7 سنوات على اثنين من سكان جمهورية قبردينو بلقاريا الروسية لمحاولتهما الانضمام إلى صفوف التنظيمات الإرهابية في سورية.



يشار إلى إن وزير الداخلية فى جمهورية قبردينو بلقاريا ايغور روماشكين أعلن الشهر الماضي أن أكثر من 175 مواطنا من سكان الجمهورية التحقوا بصفوف التنظيمات الارهابية في سورية.

وكالات