الأمن الروسي يعتقل أشخاصا لمحاولة الانضمام إلى “داعش” في سورية

أعلنت مديرية حرس الحدود في مقاطعة ساخالين شرق الأقصى الروسي اليوم عن ضبط مجموعة من المهاجرين من آسيا الوسطى حاولت السفر إلى سورية بهدف الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي .



وجاء في بيان للمديرية نقلته وكالة سبوتنيك.. إن “مديرية حرس الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مقاطعة ساخالين وبالتعاون مع المديرية الإقليمية لجهاز الأمن الفيدرالي كشفت عن مجموعة اشخاص من بلدان منطقة آسيا الوسطى كانوا يعتزمون التوجه إلى سورية عبر بلدان ثالثة للمشاركة للانضمام إلى تنظيم”داعش”الإرهابي تحت التأثير الإيديولوجي لأحد أعضاء هذه المجموعة”.



وأشارت المديرية إلى أن الأشخاص الذين تم توقيفهم كانوا يقيمون في روسيا بصورة غير شرعية لفترة طويلة وأحدهم مطلوب للعدالة في أوزبكستان لارتكابه جرائم ذات طابع متطرف وقد تم تسليمهم إلى سلطات بلدانهم وفرضت السلطات الروسية عليهم حظرا بدخول الأراضي الروسية .



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في اجتماع مع جهاز الأمن الفيدرالي أمس ضرورة مواصلة مراقبة وتحديد ومنع أنشطة الجماعات الإرهابية والقضاء على قاعدتها المالية وقمع أنشطة ممثليها فى الخارج مشيرا إلى أن”جهاز الامن واجهزة انفاذ القانون فى البلاد وبالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب تمكنت من منع تنفيذ 45 جريمة متعلقة بالإرهاب بينها 16 مؤامرة لشن هجمات إرهابية”.

وكالات