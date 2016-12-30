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الأمن الجنائي يلقي القبض على عصابة قتل وسلب في حمص

ألقى فرع الأمن الجنائي وبمتابعة شخصية من رئيس فرع الأمن الجنائي العميد حسين جمعة القبض على عصابة قتل وسلب بريف حمص الغربي

وكانت العصابة ارتكبت جريمة قتل بحق العقيد المتقاعد فايز يوسف في قرية الصويري وسلبته سيارته التي يعمل عليها ( طلبات)
كما  أن افراد العصابة الأربعة الذين ألقي القبض عليهم هم :ماهر ديبة و همام الغانم وعلاء محمود وحسن سلامة

وبينت التحقيقات ان افراد العصابة المذكورة ارتكبوا جريمة قتل أخرى قبل نحو شهرين وكان ضحيتها السائق مروان خلودي وقام افراد العصابة المذكورة بسلبه السيارة التي يعمل عليها أيضاً.

المصدر: الخبر

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