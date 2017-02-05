الأمن الجنائي يلقي القبض على اثنين من مروجي المخدرات ويصادر 2 كغ من مادة الحشيش في مدينة حماة

ألقى عناصر الأمن الجنائي بحماة القبض على مروجين للمخدرات في حي جنوب الملعب بمدينة حماة.



وقال مصدر في قيادة شرطة حماة إن “عناصر فرع الأمن الجنائي وبناء على تحريات دقيقة ومتابعة حثيثة ألقوا القبض على اثنين من مروجي المخدرات بعد مداهمة وكرهما في حي جنوب الملعب بالمدينة”.



وأشار المصدر إلى أنه تمت “مصادرة كمية 2 كيلوغرام من الحشيش المخدر المغلفة والمعدة للترويج داخل الوكر”.



وألقى الأمن الجنائي في حماة في ال21 من الشهر الجاري القبض على عصابتين تقومان بترويج العملة المزورة والسلب والسطو المسلح وذلك في حي الاندلس وكراجات الانطلاق بالمدينة

سانا