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الأمن الجنائي يضبط مروج دولارات مزيفة في دمشق

تمكن فرع الأمن الجنائي في دمشق من إلقاء القبض على المدعو ( خ ، غ ) بالجرم المشهود أثناء قيامه بترويج الدولارات المزيفة، وصودر منه مبلغ /10.000/ عشرة آلاف دولار مزيف.

ونقل موقع وزارة الداخلية السورية أنه “أثناء التحقيق مع المدعو (خ.غ)، اعترف بقيامه بترويج الدولارات المزيفة عن طريق تعامله مع شخص متواري يعمل بتجارة وترويج المخدرات والعملة المزيفة في ريف دمشق”.

وأوضح المقبوض عليه لفرع الامن الجنائي أن “عملية نقل الدولارات المزيفة من ريف دمشق إلى مدينة دمشق كانت تتم بواسطة سيارته الشاحنة مقابل المنفعة المادية”.

كما تمت مصادرة السيارة الشاحنة التي يستخدمها المذكور في نقل وترويج العملة المزيفة، ومازالت الأبحاث والتحقيقات مستمرة لإلقاء القبض على الشخص الآخر الذي يتعامل معه المروج، ويجري العمل على تقديم المقبوض عليه مع المصادرات إلى القضاء المختص.

وكالات

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