الأمن الجنائي في طرطوس يلقي القبض على سارق موظفي الدوائر الحكومية

تمكن فرع الأمن الجنائي في طرطوس من إلقاء القبض على أحد المطلوبين والمتهم بالقيام بعدة سرقات داخل الدوائر الحكومية والمشافي في المدينة.





وأوضح رئيس فرع الأمن الجنائي في طرطوس العقيد طاهر نبعة أنه “من خلال البحث والمتابعة تمكن الفرع من إلقاء القبض على المدعو “ا.ر” بالجرم المشهود، خلال محاولته سرقة أحد المكاتب الخاصة في شارع الميناء في مدينة طرطوس”.





وأشار نبعة إلى أنه “خلال الأشهر الماضية كثرت شكاوى عدد من الموظفين، وبالأخص الموظفات في الدوائر الحكومية والمشافي العامة والخاصة في مدينة طرطوس”، مضيفاً “نتيجة تعرضهم لسرقة حقائبهم الصغيرة وموبايلاتهم داخل مكاتبهم”.



وأضاف نبعة أن “تكرار حادثة السرقة داخل الدوائر الحكومية أوجد حالة من الشك والريبة بين الموظفين والموظفات داخل المكاتب التي كانت تتم فيها السرقة”.





وبيّن رئيس الفرع أنه “خلال التحقيق مع المدعو “ا.ر” اعترف بإقدامه منذ عدة أشهر حتى تاريخه على ارتكاب عدة سرقات من مكاتب الموظفين في الدوائر الحكومية والمشافي العامة والخاصة”.







ولفت نبعة إلى أن “السارق كان يدخل إلى تلك الدوائر ويقوم بمراقبة المكاتب وبعد خروج الموظفين منها لدقائق محدودة يقوم على الفور بالدخول وسرقة محتويات المحفظات الجلدية الصغيرة والحقائب من مبالغ مالية أو موبايلات”.





وأردف نبعة أنه “كان يقوم بعدها برمي الأوراق الثبوتية في سيارات النقل العامة أو الشوارع العامة”، مشيراً إلى أنه خلال عملية السرقة كان يقوم المدعو “ا.ر” بوضع قبعة على رأسه أو “كمامة” أو نظارة لإخفاء معالم وجهه، لكي لا يتم التعرف عليه في حال وجود كاميرات مراقبة في تلك الدوائر”.





وأوضح رئيس فرع الأمن الجنائي أن “الدوائر الحكومية والمشافي التي تركزت سرقة المدعو “ا.ر” الموظفين منها هي قسم المعلوماتية في مبنى المحافظة، مديرية المياه، مديرية مرفأ طرطوس، مديرية الزراعة، مديرية الإتصالات، مديرية الصحة، مديرية البريد، مديرية التربية، مجلس مدينة طرطوس”.





وتابع نبعة “أما المشافي فهي، مشفى الباسل، مشفى الحكمة، مشفى الدريكيش، مخبر مشفى المشرق، مخبر مشفى الرازي، مستوصف الإمام الحسين، مستوصف الرمل”، مضيفاً “نقابة أطباء الأسنان، مبنى العيادات الشاملة، نقابة اتحاد العمال”.





وأشار نبعة إلى أنه “تم استرداد جزء من المسروقات وتم تسليمها لأصحابها”، لافتاً إلى أن “المدعو “ا.ر” تم تقديمه إلى القضاء أصولاً لينال جزاءه العادل” منوهاً “علماً أن المدعو من أصحاب السوابق بالسرقة”.





يُذكر أنه في الآونة الأخيرة تمكن فرع الأمن الجنائي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على عدد من المطلوبين والمجرمين الخطيرين وعلى عدة عصابات سرقة وسلب بقوة السلاح وانتحال الصفة الأمنية في المحافظة.







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