الأمن الجنائي في السيدة زينب يلقي القبض على عصابة سرقة سيارات الزائرين

تمكن قسم الأمن الجنائي بالسيدة زينب من إلقاء القبض على خمسة أشخاص ممن يقومون بتكسير زجاج سيارات السائحين والزائرين بقصد سرقة مابداخلها، وأثناء التحقيق معهم اعترفوا بالإقدام على العديد من السرقات من منازل ومحال تجارية في بلدة السيدة زينب .



يذكر أن قسم الأمن الجنائي بالسيدة زينب في الآونة الاخيرة تمكن من متابعة العديد من المطلوبين بجرائم مختلفة منها ترويج وتعاطي مخدرات وسرقة والقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى القضاء المختص .





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