الأمن الجنائي بريف دمشق يكشف حقيقة تغّيب فتاتين قاصرتين عن منزل ذويهما

بتاريخ 2019-4-10 ادعت المدعوة (ن - ن) إلى فرع الأمن الجنائي بريف دمشق بتغيّب شقيقتها القاصر (أ - ن) مواليد 2002 وبعد حوالي إسبوع من تاريخ الادعاء وردتها رسائل عبر برنامج "الواتسآب" من شخص مجهول يخبرها بأن شقيقتها المتغيبة موجودة لديه ويطلب منها الحضور إلى مدينة جرمانا إذا أرادت الاطئمنان عنها .





وبالتنسيق مع المدعية قامت دورية من قسم التحقيق بفرع الأمن الجنائي بنصب الكمين اللازم واستدراج هذا الشخص حيث تمكنت الدورية من إلقاء القبض عليه ويدعى (م - س) وإلقاء القبض على شخص آخر حضر برفقته ويدعى (ت - م) وبدلالتهما تم العثور على الفتاة المتغيبة (أ - ن) ضمن شقة سكنية في جرمانا مستأجرة من قبل المقبوض عليهما، كما تم العثور على فتاة أخرى تدعى (س - ق) مواليد 2004 وإلقاء القبض على شخص ثالث كان متواجد في الشقة ويدعى (ع - م) وإحضار الجميع إلى مركز الفرع .





ومن خلال التحقيق مع المقبوض عليهم اعترفتا الفتاتين المتغيّبتين بالاتفاق المسبق على الهروب من منزل ذويهما واللجوء إلى عدة منازل كان آخرها منزل المقبوص عليهما (م - س) و (ت - م) في جرمانا، واستغلالهن جنسيا من قبل عدة اشخاص، تم إلقاء القبض على شخصين منهم وإمرأة كانت قد حجزت البطاقة الشخصية العائدة لاحدى الفتاتين المتغيبتين لاجبارها على ممارسة الجنس مع زبائن مقابل المنفعة المادية، كما تم لاحقا إلقاء القبض على شخصين يقومان بتأجير الشقق السكنية لغرض تسهيل أمور الدعارة .





تم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص اصولاً .



الشرطة Police