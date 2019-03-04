الأمن الجنائي بدير الزور يلقي القبض على شخصين قاما باستدراج فتاة لاغتصابها

ألقى فرع الأمن الجنائي بديرالزور القبض على شابين لا تتجاوز أعمارهما التاسعة عشر قاما باستدراج فتاة ضلت الطريق إلى مكان غير مأهول في حي طب الجورة بمدينة ديرالزور لاغتصابها تحت تهديد السلاح الأبيض بالذبح .





ويذكر أن عناصر الفرع تمكنوا من خلال التحري وجمع الأدلة من إلقاء القبض على الفاعلين خلال مدة زمنية لا تتجاوز 24 ساعة .





يشار إلى أن فرع الامن الجنائي بدير الزور ألقى القبض في وقت مضى على عصابة تتكون من ثمانية أشخاص يقومون بسرقة الحقائب اليدوية من النساء فترة المساء وخاصة في أوقات انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة، وذلك من خلال قيادة الدراجات النارية المخالفة .



الشرطة police







