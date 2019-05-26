مصدر عسكري الجيش يبسط سيطرته على بلدة كفر نبودة بريف حماة الشمالي الغربي
برعاية أمريكية : مفاوضات بين «قسد» وتركيا تر حول اقتسام أراضي الشمال السوري
«معركة تحرير إدلب الكبرى» الجيش يواصل الرد على خروقات الإرهابيين
السيد نصر الله: ماحصل في 25 أيار 2000 هو هزيمة كاملة للعدو الإسرائيلي
الجيش السوري يقضي على 350 إرهابيا من النصرة في محافظة حماة
غليان جبهات «جيب إدلب» يحيي سيناريوات «ما قبل سوتشي»
من يخطف البعث
الجيش يشتبك مع الدواعش بمحيط بادية السخنة.. و«قسد» تتخبط شرق الفرات
موسكو تدعو أميركا للانسحاب من «التنف» وتفكيك «الركبان»
ضغوط أميركية لتجميد الجبهات: معارك كفرنبودة تنذر بجولة تصعيد طويلة
التلفزيون السوري: معارك شرسة بين الجيش والإرهابيين في كفر نبودة بريف حماه
واشنطن تحذّر دمشق من «التصعيد» في إدلب
هيئة «تحرير الشام» وميليشيا «الجيش الوطني» تهاجمان نقاط الجيش في ريف حماة
أنقرة توسّع رهاناتها في شرقيّ الفرات:نحو صفقة مع «قسد» برعاية واشنطن؟
درس سوري في الشؤون الخارجية الأمريكية
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

الأمن الجنائي بالسلمية يلقي القبض على أحد المطلوبين بجرائم قتل وخطف وسلب

تمكن مركز الأمن الجنائي بالسلمية بعد نصب الكمين اللازم من إلقاء القبض على المطلوب ( م . ص) أحد أخطر المطلوبين

بجرائم القتل والخطف والسلب وطلب فدية وتشكيل عصابة أشرار وممانعة الدوريات الأمنية  ،والذي يوجد بحقه /31/ طلب ما

بين ( اذاعة بحث – نشرة شرطية) وقد حاول الفرار مستخدماً السلاح واطلاق النار ولكن تم السيطرة على الموقف وتخليصه

مسدسه الحربي وبندقية حربية وحجز سيارته نوع كيا كادينزا ومصادرة قطعة حشيش مخدر ، وأدت العملية إلى إصابة أحد

العناصر وبالتحقيق معه اعترف بارتكابه لعدد من حوادث الخطف والقتل والسلب والفدية وسيتم تقديمه مع المصادرات إلى

القضاء أصولاً لينال جزاءه العادل .