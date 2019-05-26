الأمن الجنائي بالسلمية يلقي القبض على أحد المطلوبين بجرائم قتل وخطف وسلب

تمكن مركز الأمن الجنائي بالسلمية بعد نصب الكمين اللازم من إلقاء القبض على المطلوب ( م . ص) أحد أخطر المطلوبين

بجرائم القتل والخطف والسلب وطلب فدية وتشكيل عصابة أشرار وممانعة الدوريات الأمنية ،والذي يوجد بحقه /31/ طلب ما

بين ( اذاعة بحث – نشرة شرطية) وقد حاول الفرار مستخدماً السلاح واطلاق النار ولكن تم السيطرة على الموقف وتخليصه

مسدسه الحربي وبندقية حربية وحجز سيارته نوع كيا كادينزا ومصادرة قطعة حشيش مخدر ، وأدت العملية إلى إصابة أحد

العناصر وبالتحقيق معه اعترف بارتكابه لعدد من حوادث الخطف والقتل والسلب والفدية وسيتم تقديمه مع المصادرات إلى

القضاء أصولاً لينال جزاءه العادل .