الأمن التونسي يفكك خلية إرهابية في الساحل الشرقي للبلاد

أعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس تفكيك خلية إرهابية في الساحل الشرقي للبلاد كانت تعمل على تجنيد تونسيين للانضمام إلى صفوف التنظيمات الإرهابية في سورية.



ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بيان للوزارة قوله إن “الحرس الوطني التونسي القى القبض على الخلية المكونة من ستة أشخاص خلال عملية في ولاية المنستير” مضيفا “إن المعتقلين اعترفوا أثناء استجوابهم بأنهم على اتصال بتنظيم “داعش” الإرهابي في ليبيا وإنهم شاركوا في تجنيد تونسيين للتوجه إلى سورية والانضمام إلى مجموعات مسلحة هناك”.



وفككت قوات الحرس الوطني التونسي خلال الشهر الماضي 11 خلية إرهابية وألقت القبض على 26 مشتبها بهم.

وكالات