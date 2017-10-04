الأمم المتحدة “مصدومة” من استهداف المدنيين في سوريا

أعربت الأمم المتحدة عن صدمتها إزاء استهدف المدنيين والمنشآت العامة في الرقة وغيرها من مناطق سوريا، وحثت جميع الأطراف المعنية على الالتزام بحماية المدنيين والبنية التحتية في البلاد.

ودعا نائب المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة فرحان حق أثناء مؤتمر صحفي عقده أمس الإثنين 2/10/2017 في نيويورك، إلى تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين بشكل منتظم ومستدام ونزيه، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، معرباً عن القلق الشديد لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إزاء تقارير تفيد بتواصل الاعتداءات على المطارات والمستشفيات والمدارس ومراكز النازحين في عدة مناطق من سوريا، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين، وألحق أضراراً كبيرة بالبنى التحتية المدنية الحرجة.