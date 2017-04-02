الأمم المتحدة: مقتل وإصابة 1115 مدنيا عراقيا خلال شهر آذار الماضي

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي عن مقتل وإصابة 1115 مدنيا عراقيا خلال شهر آذار الماضي.



وقالت البعثة في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية اليوم: “إن الأرقام التي سجلتها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي أفادت بمقتل ما مجموعه 548 مدنياً عراقياً وإصابة 567 آخرين جراء أعمال الإرهاب والعنف التي وقعت في العراق خلال شهر آذار 2017”.



وأوضح البيان أنه وفقاً للأرقام الواردة كانت محافظة نينوى شمال العراق هي الأكثر تضرراً حيث بلغ مجموع الضحايا المدنيين 541 شخصاً 367 قتيلا و 174 جريحاً تلتها محافظة بغداد التي قتل فيها 84 شخصا وأصيب 246 شخصا ثم محافظة صلاح الدين شمال شرق بغداد التي قتل فيها 38 شخصا وأصيب 69 آخرون.



إلى ذلك استنكر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش استهداف تنظيم “داعش” الإرهابي المتعمد للمدنيين وقال: “في الوقت الذي صعدت فيه قوات الأمن عملياتها العسكرية لتحرير المناطق المتبقية من مدينة الموصل من سيطرة تنظيم “داعش” استهدف الإرهابيون مرة ثانية المدنيين بتفجيرات جبانة من أجل تقليل الضغط على جبهات القتال بيد أن محاولات التنظيم المشؤومة فشلت في إضعاف عزيمة شعب العراق وحكومته لتطهير البلاد من آفة الارهاب إلى الأبد”.



وكانت القوات العراقية بدأت في التاسع عشر من شهر شباط الماضي عملياتها لتحرير الجانب الأيمن من مدينة الموصل من إرهابيي “داعش” بعد أن أعلنت في الخامس والعشرين من كانون الثاني الماضي تحرير الجانب الأيسر بالكامل من الإرهابيين.

وكالات