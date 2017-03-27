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الأمم المتحدة: مقتل ستة عمال إنسانيين في كمين جنوب السودان

قتل ستة عمال إغاثة انسانية تابعين للامم المتحدة اثر كمين نفذه مسلحون في جنوب السودان.

ووصف اوجين اوسو من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان أمس نقلته وكالة فرانس برس هذا الهجوم بأنه “الأكثر دموية الذي يطاول عمالا إنسانيين منذ بدء الحرب الأهلية في هذا البلد”.

وقال اوسو إنه “في وقت بلغت الحاجات الإنسانية مستوى غير مسبوق فإن مهاجمة من يحاولون تقديم المساعدة وقتلهم هو امر مرفوض تماما” معربا عن “استيائه لهذه الجريمة المشينة”.

ولم يحدد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية المنظمة التي يعمل الضحايا لحسابها ولا جنسياتهم.

من جهته قال مصدر إنساني يعمل في البلاد للوكالة إن “الضحايا هم ثلاثة كينيين وثلاثة سودانيين جنوبيين يعملون لحساب منظمة محلية غير حكومية كانوا متجهين من جوبا إلى بيبور في قافلة تضم سيارات عدة”.

ويأتي هجوم أمس بعد هجومين مماثلين استهدفا عمالا انسانيين منذ بداية اذار بينما أعلنت الأمم المتحدة حالة المجاعة في بعض مناطق شمال البلاد.

وكالات

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