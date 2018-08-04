الأمم المتحدة مصدومة من مجازر تحالف العدوان السعودي في اليمن

أكدت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ليزا غراندي أن الغارات التي شنتها طائرات تحالف العدوان السعودي على مشفى الثورة وحراج السمك في مدينة الحديدة اليمنية أمس وراح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى “تثير الصدمة ولا يمكن تبريرها”.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن غراندي قولها في بيان: إن “أعمال العنف هذه تثير الصدمة” مشددة على أن “المستشفيات محمية بموجب القانون الإنساني الدولي ولا شيء يمكن أن يبرر خسارة الحياة فيها”.

وأضافت غراندي إن مشفى الثورة الذي تعرض للغارة هو الأكبر في اليمن وأحد المنشآت الصحية القليلة التي لا تزال تعمل في المنطقة كما أنه يضم أحد أفضل مراكز علاج الكوليرا في المدينة.

وقتل 55 يمنيا وأصيب 124 آخرون في المجزرة التى ارتكبها طيران تحالف العدوان السعودى على مشفى الثورة وحراج السمك بمحافظة الحديدة أمس.

ويواصل تحالف نظام بني سعود عدوانه على اليمن منذ آذار عام 2015 وارتكب عشرات المجازر المروعة بحق المدنيين الأبرياء عبر استهداف الأحياء السكنية والمستشفيات.



