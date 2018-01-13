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الأمم المتحدة: محادثات أستانا تلعب دورا مهما بتسوية الأزمة في سورية

 

أعلن ميروسلاف ينتشا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية أن محادثات أستانا تلعب دورا مهما بتسوية الأزمة في سورية.

وقال ينتشا لوسائل اعلام كازاخية عبر الانترنت من نيويورك اليوم إن “محادثات أستانا لحل الأزمة في سورية تدعم العملية السياسية في جنيف بإشراف المبعوث الخاص للأمين العام للامم المتحدة ستافان دي ميستورا” لافتا إلى أن كازاخستان تقوم بدور مهم وأساسي بحل الأزمة في سورية.

وأشار ينتشا إلى أن محادثات أستانا لعبت دورا مهما في إقامة مناطق تخفيف التوتر في سورية.

واستضافت العاصمة الكازاخستانية أستانا ثمانية اجتماعات حول سورية العام الماضي أكدت في مجملها على الالتزام بسيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية وتثبيت وقف الأعمال القتالية وإنشاء مناطق تخفيف التوتر.

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