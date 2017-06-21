الأمم المتحدة قلقة إزاء 100 ألف محاصر من داعش في دير الزور

أعربت منظمة الأمم المتحدة، عن قلقها تجاه أكثر من 100 ألف مدني من المحاصرين في مدينة دير الزور، من تنظيم داعش الإرهابي، وأكدت أنهم عرضة للعنف مع عدم توافر المستلزمات الأساسية لهم، في وقت شدد فيه التنظيم على مقاهي الإنترنت وتردد عناصره عليها في ريف المدينة.

وبحسب ما جاء على الموقع الرسمي للأمم المتحدة، ليلة الإثنين – الثلاثاء، قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للمنظمة، ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك: «إن المدنيين في دير الزور عرضة للعنف، مع عدم توافر الخدمات الأساسية والرعاية الطبية».

وأشار دوجاريك إلى نزوح نحو 250 مدنياً من مدينة البوكمال (130 كم جنوب شرق دير الزور) إلى قرى الريف، منتصف حزيران الجاري، وفي المقابل نزوح أكثر من 500 من النساء والأطفال والمسنين، من الرقة إلى مدينتي البوكمال والميادين.

وكانت طائرة شحن ألقت 26 شحنة مساعدات على الأحياء المحاصرة من التنظيم نهاية كانون الثاني الفائت، قرب معسكر الطلائع والسكن الشبابي الخاضعة لسيطرة قوات الجيش العربي السوري، بينما وزعت منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، منتصف كانون الأول العام الفائت، مساعدات غذائية ضمن الدورة الخامسة لعام 2016 لتوزيع المساعدات الإنسانية في أحياء دير الزور الخاضعة لسيطرة الجيش.

في الأثناء، قام تنظيم داعش، بإغلاق عدد من مقاهي الإنترنت في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، لأسباب مجهولة.

ونقلت مواقع إلكترونية معارضة عن أحد سكان الميادين ويدعى سعد الحمد، تأكيده قيام دوريات من «الحسبة» التابعة للتنظيم مساء الإثنين، بحملات دهم على مقاهي الإنترنت في المدينة، وتفتيش دقيق لكل أجهزة الموجودين ضمن المقهى، مضيفاً: إن عناصر التنظيم قاموا بإغلاق أربعة منها بحجة «مخالفتها قوانين التنظيم»، بالتوازي مع قيام دوريات «الحسبة النسائية»، باعتقال سيدة من مقهي إنترنت خاص للنساء في المدينة أيضاً، بتهمة ما سموه «التبرج»، إضافة لتفتيش كل أجهزة الموجودات بداخل المقهي نفسه.

وأضاف الحمد: إن التنظيم أبلغ أصحاب مقاهي الإنترنت في مناطق سيطرته بدير الزور في وقت سابق، بالالتزام بالقوانين التي وضعها، مهدداً المخالفين بإغلاق المقاهي بشكل نهائي ومصادرة كل محتوياته»، لافتاً إلى أن داعش فرض على أصحاب المقاهي الإبلاغ الفوري على أي عنصر من التنظيم، يتردد بكثرة على المقهى.

وفي سياق منفصل، توفيت امرأة، بحي الجورة الواقع تحت سيطرة الجيش بمدينة دير الزور، نتيجة نقص الغذاء وقلة الرعاية الطبية، بحسب المصدر ذاته.

الجدير بالذكر، أن داعش يسيطر على ريف دير الزور بشكل كامل، وعلى أجزاء كبيرة من المدينة، ويفرض حصاراً خانقاً على أحياء يسيطر عليها الجيش العربي السوري، (الجورة والقصور وهرابش) للعام الثالث على التوالي.

المصدر: الوطن+ وكالات