الأمم المتحدة: عشرات الآلاف من إرهابيي داعش لايزالون بالمنطقة

أكدت الأمم المتحدة اليوم وجود عشرات الألاف من إرهابيي تنظيم “داعش” في سورية والعراق وليبيا لافتة إلى أن من بينهم عدة آلاف من الإرهابيين الأجانب.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مراقبي العقوبات في الأمم المتحدة قولهم في تقرير إن “عدد أعضاء تنظيم “داعش” في العراق وسورية هو ما بين 20 و30 ألفا موزعين بالتساوي تقريباً بين البلدين” مشيرين إلى إمكانية قيام التنظيم بهجمات إرهابية.

في حين قدر التقرير أن ما بين ثلاثة وأربعة آلاف من إرهابيي تنظيم “داعش” موجودون في ليبيا لافتا إلى أن ما يقدر بنحو “4500 من إرهابيي التنظيم في المنطقة توجهوا إلى أفغانستان”.

ويقدم فريق مراقبة العقوبات تقارير مستقلة كل ستة أشهر إلى مجلس الأمن الدولي حول تنظيم “داعش” الإرهابي وتنظيم القاعدة المدرجين على قائمة الأمم المتحدة للمنظمات الإرهابية.