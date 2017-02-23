الأمم المتحدة: سبعة ملايين يمني أقرب إلى المجاعة من أي وقت مضى

حذر منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن جيمي مكغولدريك من أن سبعة ملايين يمني أصبحوا أقرب إلى المجاعة من أي وقت مضى.



وكان تقرير أعدته لجنة اتحاد المحامين العرب لتقصي الحقائق بشأن الوضع في اليمن العام الماضي أكد أن العدوان السعودي على اليمن يستهدف الشعب اليمني بأكمله مبينا أن الحصار البري والبحري والجوي ومنع وصول الغذاء والدواء والمشتقات النفطية وتدمير منظومة الكهرباء الوطنية وشبكة المياه وعزل اليمن عن العالم الخارجي هو عقاب جماعي لشعب بأكمله.



ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مكغولدريك قوله في بيان “يساورني قلق بالغ جراء تصعيد النزاع في غرب اليمن” مشيرا إلى أن هذا التصعيد سيفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية هناك في ظل القيود المتزايدة على دخول السلع بما في ذلك المواد الغذائية الرئيسية .



وأوضح مكغولدريك أن أكثر من 17 مليون يمني غير قادرين حاليا على إطعام أنفسهم بشكل كاف وأصبحوا مجبرين بشكل متكرر على اختصار الوجبات الغذائية الضرورية بينما أصبحت النساء والفتيات آخر من يتناول الطعام وبكميات أقل من البقية.



ويشن النظام السعودي بمشاركة أنظمة خليجية أخرى وبدعم من الولايات المتحدة عدوانا متواصلا على اليمن منذ السادس والعشرين من آذار من عام 2015 أسفر عن مقتل وإصابة عشرات آلاف المدنيين ودمار هائل في الممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتية الحيوية إضافة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في ظل حصار صارم على الموانىء اليمنية لمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني.

وكالات