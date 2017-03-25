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الأمم المتحدة: ثلث المحافظات اليمنية على شفير المجاعة

حذرت الأمم المتحدة من أن ثلث محافظات اليمن على شفير المجاعة موضحة أن 60 بالمئة من السكان يعانون من الجوع.

وقالت بيتينا لوشر المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في الأمم المتحدة في جنيف.. “نخشى كثيرا أن يكون اليمن قد أوشك على مجاعة” لافتة إلى أن سبع محافظات من أصل 22 محافظة تشهد حالة طوارئ من الدرجة الرابعة أي أقل بدرجة واحدة فقط من إعلان حالة المجاعة.

وبينت المتحدثة أن برنامج الغذاء يوفر الطعام لنحو سبعة ملايين نسمة شهريا في اليمن وهو أقل من نصف العدد الذي يعاني الجوع والبالغ 17 مليونا معربة أيضا عن قلقها من استمرار عدوان النظام السعودي الذي يحاصر الموانئ والطرق البرية ما يعيق وصول المساعدات إلى الشعب اليمني.

يشار إلى أن العدوان السعودي المتواصل منذ عامين استهدف المنشآت الاقتصادية اليمنية وبناه التحتية الحيوية وارتكب جرائم بحق الشعب اليمني إضافة إلى فرض الحصار على الموانئ والمطارات والحدود اليمنية.

وكالات

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