الأمم المتحدة تنشئ مكتبا لمكافحة الإرهاب

قررت الأمم المتحدة أمس إنشاء مكتب جديد مكلف بمكافحة الإرهاب على أن يشرف على عمل لجان عدة متخصصة في هذا المجال.



وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن الجمعية العامة للأمم المتحدة وافقت على اقتراح بهذا الصدد تقدم به الأمين العام للمنظمة الدولية انطونيو غوتيريس في نيسان الماضي.



وسيترأس هذا المكتب أمين عام مساعد لم يتم اختياره بعد ويمكن أن يكون روسيا حسب دبلوماسيين فيما قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دو جاريك أن “عملية الاختيار جارية” من دون أن يحدد موعدا.



وسيشرف المكتب الجديد على الفريق الحالي الخاص بمكافحة الإرهاب وعلى مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.



من جهتها ستواصل الإدارة التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب تقديم تحليلاتها وتقاريرها إلى مجلس الأمن.



من جهته قال غوتيريس في بيان إن مكافحة الإرهاب والوقاية من التطرف العنيف هما من “أولويات الأمم المتحدة” معربا عن الأمل بأن “يعزز هذا الإصلاح لهيكلية مكافحة الإرهاب لدى الأمم المتحدة الجهود الآلية للوقاية من النزاعات وإقرار السلام الدائم والتنمية”.

وكالات