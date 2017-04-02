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الأمم المتحدة تمدد مهام دي ميستورا

أعلنت الأمم المتحدة، تمديد ولاية عمل مبعوثها الخاص إلى سورية، ستيفان دي ميستورا «إلى حين الانتهاء من مهمته في جنيف».
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده ليل الجمعة السبت فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في مقر المنظمة الدولية في نيويورك، وفق وكالة الأناضول التركية للأنباء.
وذكر «حق»، أن الأمين العام، مدد تفويض المبعوث دي ميستورا «على الأقل إلى حين الانتهاء مما يقوم بها حالياً في جنيف».
ولم يحدد المتحدث الأممي، موعداً لانتهاء تفويض دي مستورا، إلا أنه أشار إلى أن الأخير «يتمتع بثقة مطلقة من الأمين العام (للأمم المتحدة)».
والثلاثاء الماضي، نفت الأمم المتحدة أنباء اعتزام دي ميستورا الاستقالة من منصبه.
يشار إلى أن الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون، أعلن في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في 11 تموز 2014 تعيين الدبلوماسي الإيطالي السويدي ستيفان دي ميستورا، مبعوثاً دولياً إلى سورية، خلفاً للجزائري الأخضر الإبراهيمي، الذي استقال من مهمته في أيار من العام نفسه.

وكالات

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