الأمم المتحدة تعلن أن ‏أكثر من 20 مليون يمني يعانون من الجوع ومعرضون للإصابة بكورونا

بالتزامن مع تفشي وباء كورونا حول العالم، وبعد أن تم تسجيل مئات الإصابات في اليمن، أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 20 مليون يمني يعانون من الجوع المزمن، فضلاً عن أنهم عرضة للإصابة بالفايروس المستجد “كوفيد 19”.



ووفقاً لتغريدة نشرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على موقع “تويتر”، فإن هناك “20.1 مليون يمني يعانون من الجوع المزمن ومعرضون للإصابة بفايروس كورونا”.



وأضافت الأمم المتحدة في التغريدة: “نثمن عالياً دعم شركائنا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن للحفاظ على سبل عيش اليمنيين ما يسهل حصولهم على الغذاء والرعاية الصحية”.



وبلغ عدد الإصابات في اليمن حتى اللحظة، 469، فيما بلغ عدد الوفيات 111، أما عدد المتعافين فقد بلغ 23.



يذكر أن الأمم المتحدة كانت قد أعربت، في وقت سابق عن مخاوفها من انتشار فايروس كورونا في اليمن، دون أن تتمكن السلطات من اكتشافه، ومن احتمال اجتياحه للبلد الذي يشكو من انهيار في مؤسساته الصحية في ظل الحرب والفقر.



تجدر الإشارة إلى أن اليمن يعاني إثر الحرب التي تشنها السعودية عليه منذ سنوات، من أزمة إنسانية ومجاعة، ويعتمد الملايين من سكانه على المساعدات الغذائية، فضلاً عن أنه يعاني من انتشار أمراض مزمنة مثل الكوليرا وحمى الضنك والملاريا.