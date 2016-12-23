الجيش يعلن حلب «مدينة آمنة» ودي ميستورا يطرح ملف إدلب ومقتل العشرات بغارات تركية
جيش الاحتلال التركي يطلق الرصاص على المدنيين ويحرق منزلا بريف الحسكة
إسرائيل وفضيحة الغوّاصات الألمانية: غضّ طرفٍ في كشف الارتباطات اللبنانية؟
الرئيس الأسد لـ جابري أنصاري: تحرير حلب انتصار لكل من يسهم فعليا في محاربة الإرهاب
حركة “الزنكي” تعذب مواطنا “من ذوي الاحتياجات الخاصة” حتى الموت
تدمير مقرين للإرهابيين بدرعا والقضاء على آخرين بينهم سعوديون بريف حمص
العراق:مقتل 70 إرهابيا في غارات لسلاح الجو العراقي في محافظة نينوى
لا يمكنكم قتل السفراء
معلومات جديدة عن عائلة الطفلة الإنتحارية
هطلات ثلجية غزيرة والعاصفة «صباح» مبالغ فيها
حلب تدخل نهايات عملية إجلاء المسلحين،ترامب على خط التسوية السورية وموسكو تأمل دوراً سعودياً
بعد طريق دمشق.. «مصالحة التل» تناشد فتح طريق منين
التنافس على «السلام بالوكالة» في سوريا: أيّ صفقة خلف «إعلان موسكو»؟
إعدام الأطفال: «بعنا الطفلتين والشاري كان الله»
حلب: الموت في إجازة ولكن...
2016-12-23 09:22
الأمم المتحدة تطالب الكيان الإسرائيلي بدفع تعويضات للبنان عن البقعة النفطية التي سببها عدوانه عام 2006

أعلن وزير البيئة اللبناني طارق الخطيب أن الأمم المتحدة تبنت قرارا يطالب كيان الاحتلال الاسرائيلي بدفع تعويض للبنان جراء البقعة النفطية التي سببها العدوان الإسرائيلي عام 2006 وقصفه خزانات الوقود لمحطة كهرباء الجية اللبنانية.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن الخطيب قوله في بيان أمس إنه “تم التوصل إلى هذا القرار نتيجة التعاون القائم بين وزارة الخارجية والمغتربين ووزارة البيئة اللبنانيتين والذي ألزم /إسرائيل/ بدفع تعويض عن قيمة الأضرار التي تكبدها لبنان” موضحا أن قيمة التعويض تبلغ 856.4 مليون دولار.

وأشار الخطيب إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت إلى جانب القرار بأغلبية 166 صوتا مؤيدا مقابل 8 دول صوتت ضده من بينها “إسرائيل” والولايات المتحدة الأمريكية فيما امتنعت 7 دول عن التصويت.

وجاء في القرار أن “الجمعية العامة ترى أن البقعة النفطية لوثت الشواطئ اللبنانية تلوثا شديدا ما أدى إلى آثار وخيمة على الاقتصاد اللبناني” حيث طالبت الجمعية حكومة الكيان الصهيوني أن تتحمل مسؤولية التعويض الفوري والكافي لحكومة لبنان لهذا الضرر وكذلك إلى البلدان الأخرى المتضررة مباشرة من البقعة النفطية.

وكانت القوات الإسرائيلية قصفت محطة الجية الحرارية خلال عدوان تموز عام 2006 ما أدى إلى تسرب 15 ألف متر مكعب من الوقود إلى البحر وتلوث ما يقارب 150 كيلومترا من شواطئ لبنان الساحلية الرملية والصخرية وصولا إلى الشواطئ السورية.

وكالات

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.