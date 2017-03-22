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الأمم المتحدة تؤكد حضور جميع الأطراف إلى «جنيف»

أعلنت الأمم المتحدة أن وفدي الحكومة السورية والمعارضة أكدا حضورهما إلى جنيف غداً، لاستئناف المحادثات. وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة أليساندرا فيلوتشي، إن مساعد المبعوث الأممي، رمزي عز الدين رمزي، سيتولى مهمة استقبال الوفود المشاركة لإطلاق الجولة الخامسة من المحادثات، موضحة أن المبعوث ستيفان دي ميستورا يزور عدة عواصم، وسيكون خلال اليوم الأول من المحادثات في موسكو وأنقرة، اللتين تشرفان على رعاية اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضحت أن رمزي سيبدأ فعاليات جولة جنيف الخامسة بعقد لقاءات ثنائية مع الوفود المشاركة، مشددة على أن جدول أعمال المفاوضات محدد ببنود القرار الدولي «2254»، وسيركز على أربع قضايا «بالتوازي»، وهي أسلوب الحكم والتعديلات الدستورية والانتخابات وإجراءات مكافحة الإرهاب.
ولفتت إلى أن المبعوث الأممي ينوي إشراك النساء السوريات اللواتي يعقد لقاءات معهن على هامش مفاوضات جنيف، في الحوار. كما سيقوم بزيارة قصيرة لعمان أثناء المحادثات ليبلغ الزعماء العرب الذين سيشاركون في القمة العربية بالأردن بنتائجها.

وكالات

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