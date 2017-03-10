الأمم المتحدة تؤكد ارتكاب نظام أردوغان “انتهاكات خطيرة” ضد أهالي جنوب شرق تركيا

أكدت الأمم المتحدة اليوم ارتكاب قوات النظام التركي “انتهاكات خطيرة” بحق أهالي جنوب شرق تركيا.



وذكرت وكالة فرانس برس ان مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان عرضت في أول تقرير لها حول جرائم النظام التركي أدلة على ارتكابات نظام أردوغان في هذه المنطقة خلال الفترة بين تموز 2015 وكانون الأول 2016.



وتعددت بين جرائم قتل ودمار شامل وانتهاكات أخرى خطيرة لحقوق الانسان مؤكدة أن هذه القوات تسببت خلال عملياتها العسكرية التي استهدفت 30 بلدة بالمنطقة بتهجير ما بين 350 و 500 ألف شخص وردم أحياء بكاملها.



ويشن نظام اردوغان حملة عسكرية عنيفة على محافظات جنوب شرق البلاد منذ إعلانه وقف العمل بالاتفاق الذى وقعه مع حزب العمال الكردستاني عام 2012 ما أسفر عن مقتل وإصابة الآلاف.



وأشار تقرير المفوضية أيضا إلى “استخدام مفرط للقوة والى عمليات اغتيال واختفاء قسري وأعمال تعذيب تم تنفيذها خلال هذه الفترة في المنطقة ذاتها لافتا الى مقتل 1200 مدني بين الفي شخص خلال هذه الحملة العسكرية والتي اسفرت ايضا عن سقوط عناصر أمنية.



ويطبق نظام اردوغان حملات قمع واعتقال تعسفي لكم افواه وقمع كل معارضي ومنتقدي سياساته في اغلب المناطق التركية بما فيها جنوب شرق البلاد أسفرت حتى الآن عن إقالة واعتقال عشرات ألوف الأشخاص من مختلف الفئات بمن فيهم الصحفيون والقضاة إضافة إلى إغلاق مؤسسات اعلامية.

وكالات