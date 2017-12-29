الأمم المتحدة تؤكد ارتقاء 143 مدنياً يمنياً في غارات طيران النظام السعودي خلال 6 أيام
أكدت الأمم المتحدة أن غارات العدوان الذي يقوده النظام السعودي على اليمن اسفر عن ارتقاء 143 مدنيا خلال ستة أيام فقط .
وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ليز تروسيل لوكالة سبوتنيك الروسية إن “هذه الغارات اصابت خلال الفترة من 22 إلى 28 كانون الأول 237 مدنيا بينهم 143 شخصا ارتقوا وأصيب 94 آخرون بجروح”.
ويواصل نظام بني سعود عدوانه على اليمنيين منذ 26 آذار عام 2015 موقعا آلاف الضحايا في صفوف المدنيين ودمارا هائلا وخرابا في البنى التحتية والاقتصاد اليمني.
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