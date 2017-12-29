إنجاز الترتيبات النهائية لتنفيذ الاتفاق القاضي بإخراج أفراد المجموعات المسلحة في منطقة بيت جن
دعوات في لندن لإعادة فتح السفارة البريطانية في دمشق
الجيش ينهي عام الانتصارات الإستراتيجية باستعادة الغوطة الغربية
الجيش السوري .. يخوض أعنف معارك التطهير في ريف حماة
الجيش العربي السوري يتوغل بريف إدلب
خروج محطة الزارة عن الخدمة جراء استهدافها بقذائف صاروخية من قبل المجموعات المسلحة
لافروف: على القوات الأمريكية مغادرة الأراضي السورية بشكل كامل
ستة مقترحات للجنة إصلاح القطاع العام على طاولة الحكومة
ضبط أكثر من 1000 طن حشيش مخدر وأكثر من مليون حبة كبتاغون خلال 2017!
تحرير عشرات المخطوفين من «سجن التوبة»
الجيش يستعيد «مغر المير».. ويمنح الإرهابيين 72 ساعة للخروج من بيت جن
الجيش يتقدّم في ريف حماه الشمالي
الأركان الروسية: ردود الأمريكيين حول قاعدة التنف مبهمة
(التحالف الدولي): نعتزم مواصلة العمل على تجنب النزاع مع روسيا في سوريا
البنتاغون يكشف تعداد ما تبقى من (الدواعش) في سوريا والعراق!

الأمم المتحدة تؤكد ارتقاء 143 مدنياً يمنياً في غارات طيران النظام السعودي خلال 6 أيام

 

أكدت الأمم المتحدة أن غارات العدوان الذي يقوده النظام السعودي على اليمن اسفر عن ارتقاء 143 مدنيا خلال ستة أيام فقط .

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ليز تروسيل لوكالة سبوتنيك الروسية إن “هذه الغارات اصابت خلال الفترة من 22 إلى 28 كانون الأول 237 مدنيا بينهم 143 شخصا ارتقوا وأصيب 94 آخرون بجروح”.

ويواصل نظام بني سعود عدوانه على اليمنيين منذ 26 آذار عام 2015 موقعا آلاف الضحايا في صفوف المدنيين ودمارا هائلا وخرابا في البنى التحتية والاقتصاد اليمني.

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.