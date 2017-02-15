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الأمم المتحدة: «جنيف 4» في 23 شباط والدعوات أرسلت للمشاركين

أعلنت يارا شريف، المتحدثة الرسمية باسم المبعوث الأممي الخاص إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، أمس، أن الجولة الرابعة من محادثات جنيف السورية ستنطلق رسمياً في 23 شباط الجاري، وان الدعوات وجهت إلى أطراف المحادثات للمشاركة، بعد أن كان من المقرر عقد هذه الجولة في 20 الشهر الجاري.
وقالت شريف، في تصريحات صحفية وفق الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم»: إن «مكتب دي ميستورا وجه لأطراف المفاوضات الدعوات للمشاركة في الاجتماع»، مشددة على أن «المشاورات بشأن إجراء المفاوضات ما زالت مستمرة».
وأشارت شريف إلى أن «وفود (المشاركين) ستبدأ بالوصول إلى جنيف بدءاً من 20 شباط لعقد مشاورات أولية مع المبعوث الأممي الخاص إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، وفريقه، قبل انطلاق المفاوضات السورية السورية الرسمية في 23 شباط الجاري».
وأكدت المسؤولة الأممية على أن «دي ميستورا يعمل بشكل نشيط ويبذل كل الجهود الدبلوماسية لضمان نجاح جميع الاتفاقات الخاصة بإجراء المفاوضات بين الأطراف السورية في جنيف».
وسبق أن أعلنت شريف، في وقت سابق، أن مكتب دي ميستورا بدأ بإرسال الدعوات إلى الأطراف السورية للمشاركة في مفاوضات جنيف.
وقالت شريف: إن نحو 20 دعوة للمشاركة في مؤتمر جنيف الخاص بتسوية الأزمة السورية وجهت لمختلف قوى المعارضة.
وسبق أن قالت الأمم المتحدة إن محادثات جنيف المقبلة بين أطراف الأزمة السورية من المقرر عقدها في 20 من الشهر الجاري.
يأتي ذلك في وقت برزت فيه من جديد خلافات بين مجموعات المعارضة السورية.
وأعلنت «الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة الأحد الماضي، عن تشكيل وفد المعارضة للمشاركة في محادثات جنيف التي ستجري برعاية الأمم المتحدة.
وقررت الهيئة العليا للمفاوضات، في ختام اجتماعها الذي جرى يومي 10 و11 شباط في الرياض، إنهاء عمل وفد التفاوض السابق، وقامت بتشكيل وفد جديد يتكون نصف أعضائه من ممثلين عن الميليشيا المسلحة، إضافة إلى ممثلين عن المكونات السياسية في «الهيئة العليا للمفاوضات».
واعتبرت «هيئة العمل الوطني الديمقراطي» المعارضة في سورية أن تشكيلة وفد المعارضة إلى الجولة الرابعة من محادثات جنيف والتي أعلنتها «الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة «تخالف قرار مجلس الأمن 2254 الذي ينص على تمثيل واسع لكل المعارضات السورية»، واتهمت «العليا للمفاوضات» بـ«استبعاد معارضة الداخل تنفيذاً لأجندات إقليمية ودولية».
وبينما أكدت منصتا موسكو القاهرة أنهما غير ممثلتين في الوفد الذي أعلنت عنه «معارضة الرياض» أعلن «مجلس سورية الديمقراطي» الكردي تلقيه دعوة لتشكيل وفد يتكون من ستة أعضاء لحضور «جنيف 4»، على حين أعلنت ميليشيا «ألوية صقور الشام» المنضوية مؤخراً في صفوف ميليشيا «حركة أحرار الشام الإسلامية»، عن تعليق مشاركتها السياسية في اجتماعات أستانا وجنيف.

وكالات

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