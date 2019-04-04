الأمطار مستمرة حتى نهاية أيار.. ومنخفض مقبل الخميس

توقع مدير الأرصاد الجوية، رضوان الأحمد، في اتصال هاتفي مع «شام إف إم» أن تستمر المنخفضات المطرية حتى نهاية شهر أيار المقبل، خاصة على المنطقة الساحلية والوسطى والشمالية والجزيرة، مشيراً إلى أن المنطقة الجنوبية ودمشق تكون أقل تأثراً بتلك المنخفضات من باقي المناطق.



وأوضح الأحمد أنه بعد انحسار المنخفض الجوي السابق اليوم الأربعاء، قد تتأثر البلاد ظهر الخميس المقبل بامتداد منخفض جوي آخر، ترافقه هطولات مطرية على أغلب المناطق، ويستمر حتى صباح السبت، متمركزاً بشكل خاص على الأجزاء الجنوبية الشرقية والجزيرة، وبين الأحمد أنه قد تسيطر حالة من الاستقرار على الأجواء بعد ظهر السبت تستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل.



ولفت مدير الأرصاد الجوية إلى أنه بحسب الدراسات الإحصائية من المتوقع أن يكون صيف 2019 معتدل الأجواء مقارنة مع الأعوام السابقة.