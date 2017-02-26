الأمانة العامة لمؤتمر الأحزاب العربية تعقد اجتماعها بدمشق

تعقد الأمانة العامة لمؤتمر الأحزاب العربية اجتماعها بدمشق يومي غداً وبعد غد تحت عنوان «دورة الوفاء لسورية» بمشاركة شخصيات سياسية عربية. وحسب وكالة «سانا» للأنباء، يناقش المشاركون في المؤتمر المشهد السياسي الراهن والتقرير الإداري والمالي للمؤتمر وتحديد موعد تقريبي لانعقاد المؤتمر العام السادس إضافة إلى مناقشة مشروع البيان الختامي.

يذكر أن الأمانة العامة للأحزاب العربية كانت عقدت مؤتمرها العام الأول عام 1996 في العاصمة الأردنية عمان.

وكالات