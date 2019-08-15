الجيش يستعيد السيطرة على كفر عين وخربة مرشد والمنطار وتل عاس في ريف إدلب
4 كم تفصل الجيش السوري عن خان شيخون
الجيش العربي السوري يواصل تقدمه في ريف إدلب
تركيا تهدد مجددا بتدخل عسكري شرق الفرات “مهما كلفنا الأمر”
بمشاركة دبابات T-90 .. شاهد كيف حرّر الجيش السوري قرى الريف الحموي
شاهد كيف حرّر الجيش السوري بلدة الهبيط في ريف إدلب ( فيديو )
مقتل 3 من قياديي “جيش الأحرار” بنيران الجيش العربي السوري بريف إدلب
تركيب أول عنفة لتوليد الكهرباء من الرياح في سوريا
مدينة الهبيط في قبضة الجيش العربي السوري
الجيش يحرر سكيك وتلتها ويستهدف الإرهابيين بريفي حماة و إدلب
إيران تحذر مجدداً من مشاركة الكيان الصهيوني بـ”تحالف بحري” في الخليج
رفض سوري وصمت روسي: «المنطقة الآمنة» تغيب عن بيان «البنتاغون»
قوات الجيش تسيطر على بلدة الصخر ـ تل الصخر ، صوامع الجيسات في ريف حماة الشمالي
القوات الجوية تحول مسلحي النصرة في ريف حماة إلى غبار ( فيديو )
الاتفاق التركي الأمريكي ضد دمشق

الأكراد يدفعون ثمن خياراتهم من جديد .. أمريكا تتخلى عن “قسد” لصالح تركيا في “المنطقة الآمنة”

كشفت مصادر محلية كردية بريف الحسكة أن “ما يسمى “المنطقة الآمنة ” المزمع إقامتها على الحدود السورية التركية من قبل جيش الاحتلال الأمريكي و الاحتلال التركي ستكون في المنطقة الممتدة بين مدينة رأس العين شمالي الحسكة و مدينة تل أبيض شمالي الرقة بمسافة تصل إلى 100 كم ” .


وتابعت المصادر ” من خلال الاتفاق الأمريكي – التركي ستنسحب “الوحدات الكردية ” مع سلاحها الثقيل من هذه المنطقة وبعمق يصل إلى 20 كيلومتر، وسيتم إنشاء نقاط مراقبة تحت إشراف قوات “التحالف الدولي” بمشاركة القوات التركية ” .

وأشارت المصادر إلى أن “هذه المنطقة ستكون بمثابة ضربة قاسية لمشروع ” الإدارة الكردية ” في شمال شرق سوريا، و هي في النتيجة وقوف أمريكا بصف حليفتها في حلف الناتو تركيا وتخليها عن حليفتها قوات ” قسد” المدعومة منها ” .


وأوضحت المصادر أن “وفداً من مجلس “سوريا الديمقراطية ” (مسد) وصل إلى دمشق منذ يومين ، فيما توجه وفدان مماثلان إلى موسكو والقاهرة لبحث تطورات الوضع الراهن ومستقبل المنطقة بعد الاتفاق الأمريكي التركي لإنشاء مركز تنسيق مشترك لإقامة المنطقة الآمنة شمال شرقي سوريا” .


وقالت السلطات التركية إن وفدا أمريكيا وصل إلى إقليم شانلي أورفا، جنوبي البلاد، لبدء العمل على إنشاء مركز عمليات مشترك لتنسيق إقامة “منطقة آمنة” مزمعة في سوريا.


يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في وقت سابق عن القيام بعملية عسكرية في شمال سوريا، مشيرا إلى أنها ضرورية للحفاظ على أمن تركيا وهو ما اعترض عليه وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستمنع مثل هذا الهجوم .

 


 الخبر