الأكثر بحثاً على «غوغل» في 2016

تصدّرت لعبة «بوكيمون غو» للأجهزة المحمولة قائمة أكثر عمليّات البحث التي أجريت هذا العام في العالم على محرّك البحث التابع لـ «غوغل»، بحسب التصنيف الذي نشرته أمس الأوّل المجموعة الأميركية.

وحلّ في المرتبة الثّانية هاتف «آي فون 7»، الّذي أصدرته شركة «آبل» في شهر أيلول. وفي الثّالثة الرئيس الأميركي المُنتخب دونالد ترامب، الّذي تقدّم على المرشّحة الدّيموقراطيّة في الانتخابات السّابقة هيلاري كلينتون. أمّا المرتبة الرابعة فاحتلّها المغنيّ برينس، الّذي توفّي في شهر نيسان الماضي.

وفي ما يخصّ المستجدّات التي أثارت اهتمام مستخدمي محرك البحث، فكانت المرتبة الأولى من نصيب الانتخابات الأميركية، تلتها دورة الألعاب الأولمبية ثم مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست).

وكل عام، تنشر «غوغل» هذه القائمة لأبرز المسائل التي تمّ البحث عنها على الصعيد العالمي. وهي تصدر أيضاً تصنيفات بحسب البلدان تجمع فيها أبرز المواضيع التي أثارت اهتمام المستخدمين المحليين.



(أ ف ب)