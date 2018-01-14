الأقطان المحبوبة بمحلجي الفداء والعاصي تصل إلى 3500 طن

وصلت كميات الأقطان المحبوبة التي تم حلجها في محلجي الفداء والعاصي بحماة منذ بداية عمليات الحلج وحتى تاريخه إلى نحو 3500 طن من إجمالي الكمية المستلمة من مختلف المحافظات والبالغة 20 ألف طن.





وأوضح مدير محلج الفداء المهندس هشام الكردي أنه تم حلج 2500 طن من الأقطان المحبوبة نتج عنها 1450 طنا من البذور الصناعية و950 طنا من القطن المحلوج والباقي أتربة ومخلفات ثانوية مبيناً أنه تم توريد جميع البذور الصناعية الناتجة عن عمليات الحلج إلى الشركة العامة للزيوت بحماة وشركة سكر حمص.





من جهته أشار المهندس عزام طيار مدير محلج العاصي الى أن المحلج استلم 7400 طن من الأقطان المحبوبة من المحافظات الشرقية حلج منها نحو ألف طن ونتج عنها 625 طنا من البذور الصناعية و350 طنا من القطن المحلوج والباقي أتربة ومخلفات ثانوية.



