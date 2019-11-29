الجيش يدخل قرى جديدة على طريق الحسكة-حلب
وصول عشرات الآليات للاحتلال الأمريكي إلى منطقة رميلان الأهم في سورية بحقول النفط
النص الكامل لحوار مجلة “باري ماتش” الفرنسية مع الرئيس الأسد
الاحتلال الأميركي يواصل انتهاكاته بحق أهالي شرق الفرات
تجميد محتمل لعمل «الدستورية»: العين على «أستانة» مجدّداً
مدفعية الجيش و«الحربي» يدكّان إرهابيي إدلب ويكبدانهم خسائر فادحة
الوفد الوطني يبدي مرونة لإطلاق جلسات المصغرة و«المعارضات» تواصل التعطيل لليوم الثالث
الخلافات تؤخّر استئناف اجتماعات «الدستورية»
زيادة سخية على الأجور، لكن!
حول تقرير الموازنة العامة للعام 2020
الجيش يسيطر على المشيرفة بريف إدلب
«قسد» تساعد واشنطن بسرقة النفط السوري!
«ديلي ميل»: منظمة حظر الكيميائي تلاعبت بتقريرها الخاص بدوما
الجيش يستعيد السيطرة على قرية استراتيجية جديدة في ريف إدلب الجنوبي الشرقي
أعضاء مجلس الأمن الدولي يصدرون بياناً يتعلق بحظر وإدانة استخدام الأسلحة الكيميائية

الأعراض الرئيسية لنقص فيتامين "د" في الجسم

وفقا لأستاذ في المركز الطبي بجامعة بوسطن، من أجل الحصول على فيتامين (د)، يحتاج الجسم إلى أن يكون في الشمس لحوالي 10-15 دقيقة في اليوم.

في فصل الشتاء، غالباً ما يكون نقص فيتامين (د) في الجسم مشكلة. وأوضح مايكل ف. هوليكا، أستاذ الطب وعلم وظائف الأعضاء والفيزياء الحيوية في المركز الطبي بجامعة بوسطن، من أجل تعويض هذا النقص، من الضروري أن تكون في الشمس لمدة 10-15 دقيقة يوميًا.
وفقا للأطباء، إن ما يدل على نقص فيتامين (د) يمكن أن يكون الألم في الأطراف والعظام، وكذلك في المفاصل غير النشطة في الصباح وتعرق في الرأس وزيادة الوزن والاكتئاب ومشاكل في الأمعاء.

أيضًا، نقصه يؤدي إلى ظهور خطر ارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع 2 وهشاشة العظام. يمكن أن يحدث نقص فيتامين (د) حتى مع تناول الأطعمة التي تحتوي عليه، لأن أشعة الشمس هي أهم مصدر له، وفقا لمجلة "فوكس".