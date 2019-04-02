بوتفليقة يعلن الاستقالة... نحو مرحلة انتقالية صعبة
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يرفع قيمة استحقاقات والدي شهداء قوى الأمن الداخلي
نتنياهو ينوي عقد جلسة حكومية في الجولان!
البنتاغون والناتو يعلنان عودة الحرب الباردة
الداخلية الروسية: تنظيم “داعش” الإرهابي يخطط لتكوين شبكة إرهابية عالمية بعد هزيمته في سورية والعراق
استخبارات فرنسية وبلجيكية في إدلب لتنظيم استفزاز باستخدام مواد سامة
دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان جوي إسرائيلي على بعض المواقع في المنطقة الصناعية بالشيخ نجار شمال شرق حلب
دمشق: إعلان ترامب بشأن الجولان المحتل كشف حقيقة المخطط الرامي لنشر الفوضى والدمار في المنطقة
روسيا: الوضع في إدلب السورية يتطور في اتجاه خطير
العلمانيّة هي الحلّ الأمثل
«تبرّؤ» دولي من «إعلان الجولان» الأميركي... وقلق روسي على «التسوية السورية»
بيان "التحالف السوري العلماني" حول العدوان الأمريكي على أرض الجولان السوري:
الخارجية السورية: الكون بأسره لا يستطيع تغيير الحقيقة التاريخية بأنّ الجولان كان وسيبقى سورياً
بخصوص الاسئلة والاستفسارات حول "التحالف السوري العلماني "
بين الجولان و«النصر» على «داعش»: واشنطن تبدأ استثمار أوراقها
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

الأطعمة منخفضة الدهون قد تزيد خطر الوفاة المبكرة

كشفت دراسة كندية جديدة أن الأطعمة المنخفضة الدهون قد تزيد خطر الوفاة المبكرة، وقالت إن من تناولوا الأطعمة الأقل دهوناً كانوا معرضين أثناء الدراسة لخطر الوفاة أكثر بنسبة الربع، وأشارت إلى أن ما يتناوله الناس عوضاً عن اللحوم ومشتقات الألبان قد يكون أكثر خطورة.


وقالت الدراسة، التي نشرت نتائجها الصحيفة الأمريكية «نيويورك تايمز»، التي شملت 135 ألف شخص في 18 بلداً على مدى عقد كامل، إن أولئك الذين تناولوا كربوهيدرات أكثر كانوا مرجحين لخطر الوفاة أثناء الدراسة بمعدل يزيد بنسبة 28% عن الآخرين.


وقال خبراء إن الجهود الرامية إلى تحذير الناس من تناول الزبدة على سبيل المثال، يمكن أن تكون ذات نتائج عكسية إذا ما تناولوا المزيد من الخبز الأبيض والسكر.


ودعا الباحثون الكنديون إلى مراجعة مبادئ الإرشادات الغذائية العالمية للتحذير من الخبز الأبيض والأرز.