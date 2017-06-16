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الأطعمة الدهنية تسارع في تطور الزهايمر

توصل علماء إلى أن تناول الأطعمة الدهنية ذات السعرات الحرارية العالية يسارع في تطور مرض الزهايمر ويزيد من احتمال الإصابة به خصوصا لدى حامل الجينات الناقلة لهذا المرض العصبي.

ونقلت مجلة علم الأعصاب عن علماء من جامعة جنوب كاليفورنيا في لوس انجليس قولهم “إن طفرة  في ” APOE4″ تشكل عاملاً خطراً في تطور مرض الزهايمر، ولكن ليس كل من يحمله هم ضحايا هذا المرض.

وأشاروا إلى أن هناك عوامل معنية غيرها تساعد على تطوره وأن ” البدانة الناجمة عن النظام الغذائي الغربي يعزز مرض الزهايمر عند ناقليAPOE4″.”

ولفت العلماء إلى أن الجين والبروتين من نوع APOE يرتبط مع الأيض والدورة الدموية من الكولسترول والدهون الأخرى في الجسم، والطفرات في هذا الجين  قد تترافق مع تطور مرض الزهايمر وتصلب الشرايين وغيرها من الأمراض.

وكالات

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