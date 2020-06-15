الأطباء يحددون قائمة الحلويات المفيدة لإنقاص الوزن

يعاني الكثير من الأشخاص الذين يتبعون نظام غذائي معين بهدف إنقاص وزنهم من الحرمان من الحلويات ، في حين أكد العديد من العلماء أنه يوجد الكثير من الحلويات التي يمكن أن يتناولها الإنسان الذي يتبع نظام غذائي محدد دون أن تضر بعملية إنقاص الوزن.



ونقلت مجلة “لا جاسيتا” الإسبانية عن مجموعة من الأطباء تأكيدهم على أن الحاجة إلى تقليل استهلاك السكر أثناء فقدان الوزن لا تعني التخلي الكامل عنه، مشيرين إلى أنه في حال تم التخلي الكامل عن السكر هو أمر محفوف بالضغط على الجسم، لذلك فإن كمية صغيرة من بعض أنواع الحلويات مقبولة.



ويقول الأطباء: “إحدى أكثر الحلويات الموصى بها من قبل خبراء التغذية هي الشوكولاتة التي تحتوي على الكاكاو بنسبة تزيد عن 70٪”.



ومن المصادر المفيدة أيضاً للكربوهيدرات الحلوة الفواكه: التمر والزبيب والمشمش المجفف والكرز، لن تساعد على إخماد الرغبة الشديدة في تناول الحلويات فحسب، بل تساعد أيضاً على استقرار توازن الماء، إضافة إلى تزويد الجسم بالفيتامينات والمعادن، كما يمكن إضافة فطيرة التفاح والسموذي إلى نظامك الغذائي.