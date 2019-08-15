الأضاحي سلعة "استقرابية" في حلب!

فشل مجلس مدينة حلب في التصدي لظاهرة ذبح الأضاحي بشكل عشوائي في عيد الأضحى على الرغم من تحديده اماكن مخصصة للذبح موزعة على أحياء المدينة كافة.



وعزا حلبيون تحدث اليهم الفشل في كبح جماح الظاهرة المستشرية بكثرة في المدينة الى اعتبار الأضاحي سلعة "استقرابية" يسعى سكان المدينة الى الحصول عليها من اقرب مكان ممكن شأنها شأن السلع والمواد الغذائية التي يمكن شراؤها من اقرب متجر.



وبين آخرون أن عدم قدرة مجلس المدينة على وضع حد للظاهرة، مرده الى الفساد المستشري في مديرياته الخدمة الموكل اليها تطبيق قرار المجلس والتي "طنشت" على الشكاوي التي بلغت بها عن تجاوزات كثيرة في عمليات ذبح الأضاحي في غير الاماكن المحددة لها سلفا قبل عيد الأضحى.



ورصدنا عمليات ذبح بالجملة للمواشي في شوارع المدينة خارج اماكن الذبح المخصصة وعلى مرأى من المديريات الخدمية ومراقبي دائرة الشؤون الصحية التابعة لمجلس المدينة ومراقبي مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك كما في أحياء الفرقان والأعظمية وسيف الدولة والسكري والفردوس والصالحين والشعار.



واللافت أن عمليات ذبح الأضاحي العشوائية عفت عن الشوارع الرئيسية كما في سابق عهدها في الأعياد الماضية، ولجأت الى الشوارع الفرعية والساحات الخلفية.



الوطن اون لاين