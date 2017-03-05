الأصحاء أيضاً يُصابون بالنوبات القلبية

تعرّض المدرب الأميركي في برنامج «الخاسر الأكبر» The Biggest Loser، بوب هاربر (51 عاماً) إلى نوبة قلبية، إلا أنه تماثل إلى الشفاء وتعافى خاضعاً إلى مراقبة طبية دقيقة.



وذكر موقع Medical Daily أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً أو أكثر، يعانون من زيادة الوزن أو داء السكري أو ارتفاع الكوليسترول في الدم أو ارتفاع ضغط الدم وحتى الإصابة بأمراض القلب.



إلا أن حالة هاربر تعود إلى أسباب وراثية، بعدما كشف المدرب أن والدته توفيت أيضاً نتيجة أزمة قلبية.



وقالت مديرة برنامج صحة قلب المرأة في مستشفى ماساتشوستس، ماليسا وود: «الأمراض الوراثية والأوعية الدموية يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بنوبات قلبية في سن مبكرة».



ويمكن الأشخاص الذين يتمتعون في صحة جيدة ويمارسون التمارين الرياضية أن يتعرّضوا إلى نوبات قلبية، وغالباً سكتات قلبية أثناء ممارستهم لها.



وأضافت وود: «الأعراض التي يجب أن تثير القلق هي ظهور ضغط على الصدر وعدم شعور بالراحة في الذراع وألم في الرقبة والفك، إضافة إلى غثيان شديد وتعرّق».



ووفقاً لـ «مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها»، تُعد أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة بين الرجال والنساء، إذ يبلغ عدد ضحاياها من الأميركيين 610 الآف أي 25 في المئة من وفيات البلاد.

الحياة