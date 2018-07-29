الأسير المقت: سورية ستدحر المشروع الأمريكي الصهيوني وستنتصر على أدواته

أكد عميد الأسرى السوريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي صدقي سليمان المقت أن سورية ستدحر المشروع التكفيري الأمريكي الصهيوني وستنتصر على الإرهاب بفضل صمود شعبها وتضحيات الجيش العربي السوري.

وقال الأسير المقت في رسالة تعزية أرسلها من داخل سجون الاحتلال إلى ذوي شهداء الاعتداءات الإرهابية في السويداء: “مرة أخرى تضرب عصابات الإجرام والتكفير المدعومة من أمريكا واسرائيل وعملائهم في المنطقة لتطال محافظة السويداء معقل الكرامة والنضال ضد الاستعمار الأجنبي حيث المجاهد الكبير سلطان باشا الأطرش قاد ثورته الكبرى ضد الاستعمار الفرنسي”.

وأضاف الأسير المقت: “لا يختلف مشهد اليوم عن الأمس.. الأدوات المجرمة ذاتها خدمة للمشروع ذاته” موجها “التحية لكل السواعد القابضة على السلاح في وجه هذا العدوان المجرم”.

وشدد الأسير المقت على أن “الدماء الطاهرة التي سالت على أرض السويداء البطلة لن تذهب هدرا وستدحر المشروع التكفيري الأمريكي الصهيوني” مؤكداً أن “سورية منتصرة بهذه الدماء الزكية وبقوافل الشهداء وبفضل هذه السواعد الطاهرة وبصمود شعبها وبطولات جيشها الأسطوري الذي يخوض أنبل المعارك وأعظم التضحيات بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد”.

وتوجه المقت في ختام رسالته بأصدق التعازي لكل أسر الشهداء متمنياً الشفاء العاجل للجرحى وموجها التحية لسورية قيادةً وشعباً.



المصدر : سانا